Стали известны планы «РОТА-АГРО» по развитию «Совхоза имени Ленина»

18.08.2020, 11:48, Новости дня

Представители агрохолдинга Подмосковья «РОТА-АГРО», который стал крупнейшим акционером ЗАО «Совхоз им. Ленина», планируют продолжить развитие предприятия.

В апреле 2019 года Видновский городской суд Московской области присудил бывшей жене директора ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина Ирине две трети доли совместного имущества. Поводом для принятия такого решения юристы Грудининой назвали ее инвалидность II группы, плохое состояние здоровья и скромный заработок, передает «Ридус».

Грудининой помимо средств на банковских счетах, ценных бумаг и другого имущества досталось почти 42% акций ЗАО «Совхоз им. Ленина». По словам представителей Грудининой, новая владелица крупного пакета акций долго размышляла над тем, что сделать с этой долей.

«Мне очень дорог «Совхоз», за много лет он мне стал родным, пусть его директор и принес немало горьких слез. Мне бы действительно хотелось принять активное участие в управлении таким большим предприятием, но я понимаю, что здоровье уже не то», – сообщила экс-супруга Грудинина.

Кроме того, она отметила, что таким серьезным предприятием должны управлять настоящие профессионалы в сфере сельского хозяйства. Она решила передать свои акции одному из крупнейших агропромышленных комплексов Московской области – «РОТА-АГРО».

«Мы провели конструктивные переговоры с госпожой Грудининой с целью приобретения ее пакета акций «Совхоза им. Ленина». Ирина Игоревна согласилась передать нам акции с просьбой, что мы не станем перепродавать данный пакет, а внесем его в уставный капитал нашей компании и продолжим развивать предприятие», – отметила гендиректор «РОТА-АГРО» Ася Доляновская.

«РОТА-АГРО» является одним из крупнейших агрохолдингов Подмосковья. Компания занимается производством молока и сыра. На фермах черно-пестрые молочные породы скота из Московской области, Калининграда, Германии и Нидерландов. Коровы дают 20 тыс. Тонн молока высшего сорта в год. Кроме того, «РОТА-АГРО» держит самое большое в РФ поголовье французских овец.

«Сейчас у нас более 700 овец породы лакон. В этом году в Подмосковье откроем овечью ферму производственной мощностью на 900 голов, параллельно запускаем технологическую линию по производству сыра с голубой плесенью из овечьего молока по рецепту рокфора – «Блю Лакон», – сказала гендиректор «РОТА-АГРО».

Помимо молочного производства «РОТА-АГРО» занимается обработкой земель в Подмосковье.

В компании отмечают, что любое предприятие, каким бы успешным оно ни было, всегда нуждается в новых вызовах и проектах. ЗАО «Совхоза им. Ленина» является успешным сельхозпредприятием, однако в «РОТА-АГРО» уверены, что их большой опыт в аграрной сфере обязательно принесет новые успехи в развитии «Совхоза им. Ленина».

В прошлом году Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина более 1 млрд рублей в пользу возглавляемого им предприятия. Грудинина обвиняли в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 млрд рублей. Речь шла о невыгодной продаже принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является Грудинин.

Кроме того, сообщалось, что Грудинин был переизбран 19 марта директором ЗАО «Совхоз им. Ленина» незаконно. Компания «Стимул», являющаяся официальным аудитором совхоза, была против проведения собрания, так как могла выдать свое заключение не ранее 21 апреля. Из-за этого аудиторской фирме грозит лишение лицензии.