Мнение: Их нищета гарантирована

18.08.2020, 11:31, Разное

В конце первой декады августа были опубликованы данные исследования о новом падении уровня доходов граждан России. За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%. Увеличилась и доля населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб., следует из опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива».

Это означает, что даже по официальной точке зрения почти половина населения России находится в категории бедных. Напомню, что Путин в своем многосерийном интервью назвал средним классом людей, получающих доход свыше 17 тысяч рублей. В реальности Путин, конечно, солгал – согласно нормативным документам средним классом в России считается человек, имеющий подушевой доход свыше шести минимальных окладов, то есть, семья из четырех человек должна получать минимум 300 тысяч, чтобы считаться среднеобеспеченной. Впрочем, может, Путин и не лгал, во всяком случае осознанно – он получил диплом юриста в борцовской секции при университете, так что юрист из него понятно какой.

15 тысяч в месяц и ниже – это откровенная нищета. При этом 8% людей живут на доход менее 5 тысяч рублей. Как это назвать, даже не совсем понятно. Нищета, но кромешная, по всей видимости.

В данных того же опроса лишь две категории: получающих доход от 50 до 100 тысяч рублей в месяц и получающих свыше 100 тысяч рублей в месяц суммарно составляют чуть более 5 процентов всего населения. Что означает весьма понятную вещь – к среднему и богатому классу в России относятся лишь 5 процентов населения. 95 процентов – бедные, нищие и абсолютно нищие.

Одним из аргументов лозунга "Кто, если не Путин" всегда выступает тезис о том, что наш президент существенно сократил долю бедного населения страны. Однако этот аргумент никак не бьётся с реальной жизнью. Единственное, на чём он может держаться – на банальных манипуляциях и лукавой терминологии. Ну, это когда взрыв – хлопок, потоп – подтопление, катастрофа – авиапроисшествие. Здесь та же картина. Нищий – это просто малообеспеченный, и вроде как звучит не очень печально.

У нищеты, кстати, есть крайне специфическая и неприятная особенность – попавший в эту категорию самостоятельно из нее уже не может выбраться. Ни при каких обстоятельствах. Причина известна – он вынужден маневрировать скудным доходом, урезая необходимые траты – на коммунальные услуги, на питание, одежду. В итоге очень быстро такой человек попадает в долги, так как он просто не может одновременно полноценно питаться, платить за жилье и одеваться по сезону. Приходится на чем-то экономить, а это и выливается в быстро растущий долг.

Вырваться из нищеты можно только с помощью внешнего ресурса. Причем помощь в выходе из нищеты по сложности ничуть не меньше, чем лечение от дистрофии, когда больной просто не способен полноценно принимать пищу.

Если не помогать и не вытаскивать людей из нищеты, эта страта неизбежно будет расти в количественном и даже качественном отношении. Но мы прекрасно понимаем, что путинский режим ничем таким заниматься не намерен. Наоборот – идет планомерной и постоянное сокращение социальных расходов. А значит – Путин и его дружки обрекают народ именно на нищету. И пока справляются с этим прекрасно. Вообще, у них есть две крайне результативных области их деятельности – личное обогащение приближенных и опускание в нищету всех остальных. Здесь этим ребятам есть в чем отчитаться.