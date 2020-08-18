Скандалы: Виртуальные девушки для Михаила Прохорова

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18.08.2020, 11:25, Разное

Организатор VR-вечеринок получил от миллиардера $100 млн

Российский стартап Sensorium, который разрабатывает технологии виртуальной реальности, раскрыл, что с момента своего создания в 2018 году привлек больше $100 млн от миллиардера Михаила Прохорова и других инвесторов, пишет Bloomberg. В пресс-релизе Прохоров назван основателем Sensorium. Другие инвесторы в сообщении не называются. По данным Bloomberg, среди партнеров Sensorium — компания Epic Games, разработчик игры Fortnite.

О том, что Прохоров заинтересовался технологиями виртуальной реальности, Forbes писал в декабре прошлого года. Сам миллиардер тогда сообщил, что работает «над несколькими идеями, связанными с технологиями социального VR». Раскрывать долю своего участия в проекте Sensorium миллиардер не стал.

В 2021 году компания Прохорова планирует открыть в Москве мультифункциональный концертный комплекс Sensorium Hall стоимостью больше $200 млн, говорил Forbes Владимир Кедринский, гендиректор компании «Фан Дженерейшн», реализующей проект. Согласно замыслу, площадка будет вмещать до 8000 человек и сможет трансформироваться в концертный зал, ивент-холл или выставочное помещение. Sensorium Hall привезет в Москву «главный дефицит — вечное лето», рассказывал Кедринский: ядром 11-этажного здания в виде гигантского циферблата станет «пляжный клуб».

Планируется, что побывать на концерте в Sensorium Hall можно будет и удаленно — за счет технологий виртуальной реальности. Технологии VR позволят масштабировать доступ зрителей к творчеству артистов до десятков и сотен миллионов людей, отмечал собеседник Forbes.

Business Insider пишет, что Прохоров тайно вложился в компанию еще на этапе запуска. Последние два года Sensorium работал над созданием многопользовательской виртуальной вселенной, доступной через гарнитуру HTC Vive или Oculus Rift S, указывает Business Insider. Запуск проекта, с помощью которого пользователи смогут посетить виртуальные концерты и потанцевать в воображаемых ночных клубах, намечен на первый квартал следующего года.

Компания «Фан Дженерейшн» принадлежит кипрской Intergeo Holdings Limited, которая, в свою очередь, контролируется Onexim Holdings Limited, аффилированной с Прохоровым.

Клара Минак



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