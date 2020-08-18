Личное: Большое или маленькое?

18.08.2020, 11:23, Разное

Я человек простой и совершенно не избалованный. Может, не настолько, чтобы выжить на 50 тысяч рублей в месяц, как одна кокетливая селебрунишка, но всё равно — нормальный я человек, служанками пока не пользуюсь.



Фото: Моё

В прошлом году, когда я заказала себе проект дома, один простой товарищ его раскритиковал.

Больше всего ему не понравились окна — слишком большие.

С практической точки зрения я совершенно согласна с тем, что и отопление будет дороже, и сами окна — втридорога. А уж если представить себе, как их мыть — легче сразу выпить ведро стеклоочистиля и превратиться в алкоголика Мишу.

Простой человек и его домовитая хозяюшка правы — окна должны быть похожи на амбразуру. Тогда и на отоплении сэкономишь, и можно их вообще не мыть.

Ну, и жить можно на 50 тысяч в месяц, чего уж. То хрен пососала, то погрызла редьку.

Однако я, хоть совсем и не расточительный человек, уверена: жизнь нам дана один раз, и лучшее в ней — то, что мы можем увидеть.

В маленькие — ничего. В большие — всё. И я сейчас говорю не только про окна, а вообще про жизнь.

Другое дело, что возникающие потребности нужно решать. Холодно зимой с такими окнами? Так сделай свой дом энергоэффективным, утепли его. Мыть 100 квадратов окон невмоготу? Так и тут есть решение.

Я своё время ценю и не готова тратить его на бесконечное мытьё окон — смотрите, что у меня теперь есть:

Это робот-мойщик окон dBot W120. Он сам моет окна. Ты его помещаешь на поверхность, а потом с пульта запускаешь!

Что происходит далее, можно и не смотреть, конечно. Но первые разы, уверяю вас, вы не оторвётесь от вида, как он работает.

Зигзагообразными и вращающимися движениями, максимально имитирующими движения рук для лучшей чистоты, робот dBot моет окна со скоростью 4 минуты на квадратный метр.

Рольставни, если они есть зачем-то у вас, ему не помеха — он маленький. Узкие окна? Тоже влезет и всё отмоет.

В чём, собственно, помимо нажатия кнопки на пульте, твоя задача? Надеть перед мойкой чистящую салфетку из микрофибры, а потом бросить её в стиралку.

Сколько раз в год вы моете окна? По весне и по осени, а потом сидите в пыльной полутьме?

С роботом dBot W120 вы можете запускать процесс хоть раз в неделю — хотя, это лишнее, но вот раз в месяц — это прекрасно.

Свои сто квадратов окон я бы мыла филиппинкой неделю. Без филиппинки — месяц. Робот справился с задачей за день.

А потом робот-мойщик будет валятся, скажет кто-то? Нет, и без окон для него есть дела.

У меня в доме 4 санузла — и с ними мой робот тоже справится. Он моет керамогранит, плитку, любую стеклянную и каменную отделку пола и стен.

По поводу шума — максимальный 64 дБ, но это если он моет неровную или шероховатую поверхность, а не стекло. В обычном режиме мойки окон он ещё тише — я спокойно работаю не раздражаясь.

В общем, очень сильно рекомендую робота dBot W120 и его младшего брата dBot W100.

Вы вспомните те времена, когда не было стиральных машинок. Представьте, как стирать бельё было без них? Затем появились посудомойки — большое облегчение и посуда чистая. Теперь очередь дошла и до чистых окон и кафеля в санузлах.

Не ограничивайте себя размерами окон. Облегчите себе, своим жёнам, родителям жизнь.

А теперь скажите, какими должны быть окна?