У министра энергетики России Новака обнаружили коронавирус

18.08.2020, 11:23, Разное

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что министр энергетики Александр Новак сдал анализы на коронавирус. Результат оказался положительным.

На заседании правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока в Благовещенске Мишустин сообщил, что Новак прилетел на совещание, но из-за состояния здоровья ему пришлось вернуться в Москву, поэтому он не смог принять участие в дискуссии. Глава кабмина пожелал министру выздоровления, сообщает РИА ФАН.