 

Якутский школьник случайно застрелил 11-летнего товарища из ружья

18.08.2020, 11:23, Разное

В якутском селе Сунтар в воскресенье, 16 августа, погиб 11-летний ребенок, получивший огнестрельное ранение. Его случайно застрелил товарищ, с которым они играли на автостоянке.

Дети нашли незапертый УАЗ, в салоне которого лежало ружье. Один из ребят решил воспользоваться случаем и пострелять, но игра закончилась трагедией. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает РИА ФАН.



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