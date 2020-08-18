Врач Бобровский рассказал, кому нельзя есть арбузы

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18.08.2020, 11:17, Разное

Врач Антон Бобровский рассказал, в каком случае людям категорически нельзя есть арбузы. От их употребления лучше отказаться тем, кто страдает сахарным диабетом, заболеваниями сердца. Переедание способно вызвать резкий скачок артериального давления.
Арбуз содержит огромное количество жидкости. Даже в случае существования легкой предрасположенности к гипертонии, когда почки работают недостаточно эффективно, употребление продукта может доставить массу проблем. В организме появляется лишняя жидкость и увеличивается объем крови. В результате у человека повышается давление.

Ягода способна спровоцировать аллергию. По словам врача, иногда человек закусывает алкоголь арбузом, а потом замечает сыпь. При этом в трезвом состоянии ничего подобного может не проявляться.

В сезон многие привыкли придерживаться так называемой арбузной диеты. Если не соблюдать определенные правила, здоровью только будет нанесен урон. Арбуз в целом помогает подавлять чувство голода, но оставлять в рационе только одну эту ягоду не стоит. Нормальная диета должна состоять из жиров и белков.

С теоретической точки зрения человек может съесть до двух килограммов мякоти арбуза. Если даже чувство насыщения не наступает, это не значит, что не стоит останавливаться. Ягоду стоит принимать за два или же три часа до сна, чтобы из организма была выведена лишняя жидкость.



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