 

Ученые допустили существование жизни в атмосфере Венеры

18.08.2020, 11:17, Разное

Американские исследователи пришли к выводу, что на Венере, несмотря на экстремальные климатические условия, может существовать жизнь в ее атмосфере. Ранее считалось, что ни одна форма жизни не способна адаптироваться к таким условиям.
По словам исследователей, на поверхности планеты температура достигает критических 460 ℃. При таких показателях привычные нуклеиновые кислоты, белки и сахара не могут сохранить стабильность, поэтому существование земных форм жизни на Венере исключалось.

Однако астробиологи из Массачусетского технологического института (MIT) допускают наличие иных форм жизни, например, силикатных. На высоте от 48 до 60 км в атмосфере Венеры гораздо холоднее, поэтому, гипотетически, там могли бы существовать микробы с иным механизмом метаболизма. Стоит отметить, некоторые исследователи после советских миссий к Венере считали, что на планете есть живые существа и их даже запечатлели фотокамеры.



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