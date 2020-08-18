Может ли Москва «спасти» Лукашенко?

18.08.2020, 11:14, Новости дня

В Беларуси вторую неделю не утихают протесты против фальсификации президентских выборов, завершившихся 9 августа, и разгула полицейского насилия, произошедшего в первые дни после обнародования итогов голосования.

Напомним, действующий глава государства Александр Лукашенко был объявлен на выборах победителем с большим отрывом от своего главного соперника – Светланы Тихановской, представителя оппозиционной коалиции. Сторонние наблюдатели и основная масса населения считают, что все произошло наоборот.

Ситуация в Беларуси ужасна, и США внимательно следят за ней, заявил накануне президент США Дональд Трамп.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Польши в ходе турне по ряду стран Европе, также сказал, что Вашингтон отслеживает ситуацию в Беларуси, и что цель его контактов с лидерами Евросоюза – попытка «помочь всем, чем можем, чтобы белорусский народ обрел суверенитет и свободу».

Лидеры ЕС в среду проведут видеоконференцию, посвященную ситуации в Беларуси, заявил в понедельник председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Между тем президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко после возникновения волны протестов в Беларуси провели уже две телефонные беседы. Притом, что ранее они долго не общались вообще из-за разногласий по поводу «углубленной интеграции», на которой настаивала Москва, в рамках Союзного государства. Согласно заявлению Лукашенко, в результате переговоров они с Путиным достигли неких договоренностей, но суть их остается секретом за семью замками.

Член постоянного комитета Форума свободной России, в прошлом адвокат, Марк Фейгин предположил, что президенты договорились как раз об усилении интеграции двух стран на условиях Кремля. По его мнению, речь идет о подписании 31-ой дорожной карты, что влечет за собой создание надциональных органов, эмиссионного центра в Москве «и далее – по списку».

«Что касается возможности введения российских вооруженных сил в Беларусь, то здесь все непросто, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Да, Минск является участником ОДКБ, и в договоре есть статья, по которой объединенные войска коалиции могут быть введены на территорию страны-участницы альянса. Но для этого необходимы строго оговоренные в документах условия. Их в данном случае нет».

Где здесь иностранное вмешательство, о котором постоянно «причитает» Лукашенко? – задается риторическим вопросом Марк Фейгин. «Нет никаких его признаков, – убежден он. – Есть только сказки про то, что Польша, Литва и некоторые другие страны «вмешиваются» в события в Беларуси. Это все выглядит как фантазии Лукашенко, причем не очень умные».

На самом деле трудно понять, в чем может проявляться политическое влияние названных им стран на ситуацию, хотя судьба Беларуси для них и небезразлична, рассуждает экс-адвокат: «Мы видим массовое народное возмущение, управлять которым вообще мало кто сегодня способен. На первом этапе протестов это пыталась делать Москва. Но сейчас, выплеснувшись на улицы и площади, ситуация достигла такого развития, что манипулировать ею уже нельзя».

На взгляд Марка Фейгина, Лукашенко в большей степени озабочен обеспечением собственной безопасности. «Тем не менее в рамках тайно подписанных соглашений он может попросить ОДКБ о вводе воинского контингента для того, чтобы подавить протесты. Поэтому он пытается представить дело так, что это и есть форма иностранного вмешательства. Похоже, под словом «поддержка» подразумевается именно это».

Путин готов дать Лукашенко какие-либо гарантии только, если тот поступится белорусским суверенитетом, все остальное – пустые разговоры, резюмировал член постоянного комитета Форума свободной России.

В свою очередь, сопредседатель Московской Хельсинской Группы (МХГ) Валерий Борщев в комментарии «Голосу Америки» сказал, что чаша весов склоняется на сторону протестующих против фальсификации выборов. По его словам, за ними явное преимущество, которое все более и более увеличивается.

«К тому же самый значительный фактор – то, что рабочие крупнейших предприятий решили организовать забастовки, – подчеркнул он. – Полагаю, что сторонники Лукашенко находятся в явном меньшинстве».

Правозащитник также выразил надежду, что Москва воздержится от вмешательства во внутренние дела соседней страны. «Во всяком случае, я надеюсь на это, – уточнил он. – Потому что в Кремле должны прекрасно понимать, к каким последствиям может привести интервенция, как она скажется на отношениях с белорусским и мировым сообществами. Наверное, помогут деньгами, какими-то другими способами. А насчет того, чтобы, как предлагала Маргарита Симоньян (главный редактор телеканала RT – В.В.), посылать в Беларусь «вежливых человечков», дело все же не дойдет».

В противном случае это будет одно из самых пагубных среди возможных решений, заключил сопредседатель МХГ.