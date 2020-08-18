Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

18.08.2020, 11:14, Новости дня

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили конфликты в Ливии и Сирии.

Кремль сообщил, что лидеры двух стран, в основном, сосредоточились на кризисе в Ливии, где они поддерживают противоборствующие стороны, подчеркнув необходимость принятия реальных шагов для достижения устойчивого прекращения огня.

В администрации президента Турции сообщили, что Путин и Эрдоган также обсудили спор между Турцией и Грецией по поводу разведки энергоресуров в восточной части Средиземного моря, отметив, что они «подчеркнули важность продолжения тесного сотрудничества и диалога».

Кремль отметил, что они договорились активизировать усилия в борьбе с терроризмом в Сирии, после того как в понедельник поступили сообщения о том, что совместный турецко-российский патруль пострадал от взрыва в провинции Идлиб.

В администрации президента Турции сообщили, что Путин и Эрдоган договорились продолжать диалог по Сирии через дипломатические и военные каналы.