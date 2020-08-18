Объявлено о скором возвращении Тихановской в Белоруссию

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18.08.2020, 11:08, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ближайшее время вернется в республику, сообщила ее доверенное лицо Ольга Ковалькова.

«Ну она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется», – сказала Ковалькова в эфире «Эха Москвы».

Ранее Ковалькова заявляла, что выезд в Литву Тихановской «организовали» власти республики. 

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.

Позже Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения.

В первом она заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно, и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

Затем штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. 



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