Эксперт оценил шансы выжить погибшего в ДТП с Ефремовым

18.08.2020, 11:08, Новости дня

Пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Сергей Захаров почти не имел шансов выжить, сообщила эксперт в ходе допроса в Пресненском суде столицы, где слушается дело.

«Какой-то шанс есть всегда, но в данном случае сильный лобовой удар и последующие повреждения причинили очень серьезные травмы. Аорта у Захарова не порвалась, поэтому он сразу не погиб. Но вскоре у него развилась жировая эмболия. После этого он скончался», – передает ТАСС слова специалиста.

Эксперт отметила также, что Захаров не мог получить дополнительных серьезных травм при его перемещении после автоаварии.

«Опасные травмы при перемещении после ДТП он мог бы получить лишь в случае перелома позвоночника. В данном случае такой травмы он не получил», – сказала специалист в ходе допроса.

По ее словам, ни то обстоятельство, что машину Захарова перевернули, ни то, что его пытались вытащить очевидцы не оказало влияния на его состояние.

«Он был пристегнут ремнем безопасности, поэтому не получил серьезных травм лица и перелома позвоночника. Но сила удара была слишком велика, чтобы он избежал травм вообще», – сказала специалист в ходе допроса.

При этом она использовала куклу «Барби» для того, чтобы объяснить характер повреждений водителя.

«В автоавариях в первую очередь страдают конечности, это связано с особенностями позы водителя», – сказала она, согнув руки и ноги кукле. Она также пояснила, что от удара Захарова слегка подбросило вверх и вперед, отчего он получил перелом ребер.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.