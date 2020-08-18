Белорусская оппозиция собралась завершить формирование Координационного совета

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18.08.2020, 11:08, Новости дня

Штаб объединенной белорусской оппозиции намерен 18 августа завершить формирование Координационного совета, в него должны войти 70 человек, сообщила доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

«Намерены доформировать сегодня, в него войдут 70 человек. Поступивших заявок несколько сотен. Мы уже озвучили часть вошедших в него граждан, во вторую войдут также авторитетные люди», – цитирует ТАСС Ковалькову. 

Ранее Ковалькова обнародовала список состава координационного совета, который должен выработать механизм для обеспечения трансфера власти в Белоруссии. 

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.

Позже Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения.

В первом она заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно, и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

Затем штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. 



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