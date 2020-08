Любимый сценарий: Мелания снова отказалась подавать руку Дональду Трампу

18.08.2020, 11:01, Разное

Минувший уикенд Дональд и Мелания Трамп вместе с 14-летним сыном Бэрроном провели в Нью-Джерси и уже вечером воскресенья вернулись в Вашингтон. Возможно, их передвижения не привлекли бы столь пристального внимания мировых СМИ, если бы первая леди вновь не выразила свое недовольство мужу на глазах у фотографов. Инцидент внимательные репортеры заметили как раз по возвращении пары в Вашингтон. Когда Дональд и Мелания спускались по трапу самолета Air Force One, приземлившегося на военной базе Joint Base Andrews, президент взял супругу за руку, однако Мелания руку вырвала и на следующие попытки Дональда проделать то же самое – ответила отказом.

Melania – once again – wanting nothing to do with Trump’s small hands… pic.twitter.com/kjf7rv1EFC

— Rex Chapman (@RexChapman) August 17, 2020

В то время как большинство пользователей соцсетей оставили ироничные комментарии под роликом, нашлись и те, кто объяснил поведение Мелании по-другому:

Она просто пыталась аккуратно спуститься со ступенек в платье и на шпильках. Дул сильный ветер, одной рукой она держалась за перила, а другой – прижимала сумку к платью, чтобы оно не поднялось.

Вполне вероятно, что эта версия и является самой близкой к правде, так как позже Мелания и Дональд все же взялись за руки. Но не реагировать на такое поведение первой леди сложно, ведь это уже не первый раз, когда Мелания отказывается подавать руку Дональду.

Дональд, Мелания и Бэррон Трамп в Нью-Джерси

Так, весной 2017 года, во время первого зарубежного тура президентской четы, направляясь от самолета к зданию израильского аэропорта, Дональд попытался взять жену за руку, но она резко вырвала свою ладонь, что не осталось незамеченным для камер. Почти то же произошло позже в Италии: Дональд подал Мелании руку, желая помочь спуститься по трапу, однако первая леди вместо этого начала поправлять прическу. Через некоторое время, по-видимому, супруги помирились и вновь начались держаться за руки в свете.

Ситуация повторилась в феврале 2018-го. Дональд и Мелания прилетели в Палм-бич, где находится их резиденция, клуб Мар-а-Лаго. Из самолета президент и первая леди вышли по отдельности – Дональд с сыном Бэрроном, Мелания позади них. Репортеры, поджидавшие пару в аэропорту, отметили тогда, что Мелания старалась держаться подальше от своего мужа, а когда Дональд все же остановился, чтобы подождать ее и взять за руку, она быстро прошагала мимо и села в автомобиль. Дональд помахал на камеры в одиночестве и тоже направился к машине.

Очередной казус случился в конце июня этого года, когда Дональд попытался развеселить супругу перед фотографами. Мелания позировала со слишком уж серьезным лицом, и заметив это, Дональд сказал ей что-то вроде “Улыбайся!”. Первая леди сделала слабую попытку удовлетворить просьбу мужа, но тут же сменила улыбку на прежнее недовольство.