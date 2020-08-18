 

Любимый сценарий: Мелания снова отказалась подавать руку Дональду Трампу

18.08.2020, 11:01, Разное

Минувший уикенд Дональд и Мелания Трамп вместе с 14-летним сыном Бэрроном провели в Нью-Джерси и уже вечером воскресенья вернулись в Вашингтон. Возможно, их передвижения не привлекли бы столь пристального внимания мировых СМИ, если бы первая леди вновь не выразила свое недовольство мужу на глазах у фотографов. Инцидент внимательные репортеры заметили как раз по возвращении пары в Вашингтон. Когда Дональд и Мелания спускались по трапу самолета Air Force One, приземлившегося на военной базе Joint Base Andrews, президент взял супругу за руку, однако Мелания руку вырвала и на следующие попытки Дональда проделать то же самое – ответила отказом.

Melania – once again – wanting nothing to do with Trump’s small hands… pic.twitter.com/kjf7rv1EFC

— Rex Chapman (@RexChapman) August 17, 2020

В то время как большинство пользователей соцсетей оставили ироничные комментарии под роликом, нашлись и те, кто объяснил поведение Мелании по-другому:

Она просто пыталась аккуратно спуститься со ступенек в платье и на шпильках. Дул сильный ветер, одной рукой она держалась за перила, а другой – прижимала сумку к платью, чтобы оно не поднялось. 

Вполне вероятно, что эта версия и является самой близкой к правде, так как позже Мелания и Дональд все же взялись за руки. Но не реагировать на такое поведение первой леди сложно, ведь это уже не первый раз, когда Мелания отказывается подавать руку Дональду. 

Дональд, Мелания и Бэррон Трамп в Нью-Джерси

Так, весной 2017 года, во время первого зарубежного тура президентской четы, направляясь от самолета к зданию израильского аэропорта, Дональд попытался взять жену за руку, но она резко вырвала свою ладонь, что не осталось незамеченным для камер. Почти то же произошло позже в Италии: Дональд подал Мелании руку, желая помочь спуститься по трапу, однако первая леди вместо этого начала поправлять прическу. Через некоторое время, по-видимому, супруги помирились и вновь начались держаться за руки в свете.

Ситуация повторилась в феврале 2018-го. Дональд и Мелания прилетели в Палм-бич, где находится их резиденция, клуб Мар-а-Лаго. Из самолета президент и первая леди вышли по отдельности – Дональд с сыном Бэрроном, Мелания позади них. Репортеры, поджидавшие пару в аэропорту, отметили тогда, что Мелания старалась держаться подальше от своего мужа, а когда Дональд все же остановился, чтобы подождать ее и взять за руку, она быстро прошагала мимо и села в автомобиль. Дональд помахал на камеры в одиночестве и тоже направился к машине.

Очередной казус случился в конце июня этого года, когда Дональд попытался развеселить супругу перед фотографами. Мелания позировала со слишком уж серьезным лицом, и заметив это, Дональд сказал ей что-то вроде “Улыбайся!”. Первая леди сделала слабую попытку удовлетворить просьбу мужа, но тут же сменила улыбку на прежнее недовольство.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Принцесса Беатрис представила первые фото со свадьбы с Эдоардо Мапелли Моцци

14.07 / Топ-5 самых безлюдных курортов России

10.08 / Коронавирус в России: выявлено более 892 тысяч зараженных

10.08 / Куда пропал Лукашенко после выборов?

11.04 / Мнение: Письмо: “Задушила в нем инициативу”

17.08 / Лукашенко ответил на требование рабочих провести повторные выборы: Никогда не дождетесь

14.08 / Ученые обнаружили в воздухе живые коронавирусы

01.08 / В Хабаровске задержали блогера, освещавшего многотысячные митинги в поддержку Фургала

10.08 / Сервис «Яндекса» Алиса заменит часть педагогов в новом учебном году

28.06 / Мнение: “Тьма”. Финал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска