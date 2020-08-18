Мнение: О серьёзной травме Путина

18.08.2020, 10:55, Разное

Специалисты говорят, это может быть и серьёзно. Повлиять на всю оставшуюся жизнь, не отпускать ни днём, ни ночью, оказать воздействие на все принимаемые решения, на способность критически мыслить и воспринимать новую информацию.

Тяжёлый случай, в общем.

И ещё говорят, что нынешний российский президент Владимир Путин… получил эту травму давно, вместе со всем народом. Но ухитрился не уйти в депрессию, а из личного тяжёлого душевного переживания выстроить настоящую «объединительную» национальную идею.

Вот эта травма 1991 г. – чувство утраты великой страны, убеждение, что всё произошедшее тогда было результатом чьих-то злостных действий: то ли советских партийных элит, то ли народившихся постсоветских бизнесменов, то ли объединённым заговором Запада – помогли сформулировать новую идеологию, проводником которой и стал Владимир Путин. Идеологию, которая в качестве приводного ремня включала ностальгию по бездарно потерянной «великой стране»…

Именно это «Сообщество потери» (термин российского культуролога Сергея Ушакина) сформировало ядро поддержки Владимира Путина в 2000-е, а затем и послужило для Кремля базисом национального строительства. Что, в общем, позволило как-то объединить прежде разделённое #общество. В качестве его врагов первоначально были названы олигархи и террористы, а затем – враждебный Запад и прислуживающие ему собственные национал-предатели. Эта конструкция, кстати, тоже была соткана по лекалам бывшего #СССР.

Самого Владимира Путина травма потери, вероятно, тоже накрыла. Достаточно вспомнить, что из всей трагичной и драматичной истории XXI века нынешний президент выбрал именно распад Советского Союза , чтобы назвать его величайшей геополитической катастрофой. Не две мировых войны, унёсших жизни десятков миллионов человек, не переформатирование половины мира в результате процессов, эти войны вызвавших, а #банкротство и крах коммунистической идеологии, приведшие к освобождению миллионов жителей Восточной Европы, счёл нынешний президент действительно катастрофическим событием.

Нет сомнений, что в этой характеристике уложились и его личные переживания. Хотя, в конечном итоге, именно Владимир #Путин сотоварищи © стали реальными бенефициарами распада СССР. Ну кем – продлись Советский Союз до наших дней – был бы сейчас подполковник КГБ, выгнанный из Дрездена и переведённый на работу по профилактированию нежелательных контактов советских граждан с иностранными? Вряд ли бы даже до начальника УКГБ дослужился… А так – в его распоряжении оказалась целая огромная страна, богатая запасами природных ресурсов и вполне образованным населением. Казалось бы, твори, созидай из неё процветающую рыночную экономику, учись у Запада и сам встраивайся в глобальные цепочки создания добавленной стоимости. Сначала простенькие, потом всё более сложные. Аккуратно, шаг за шагом. Как #Китай.

Но, увы. Травма побуждала «мстить» победителю – #США и пытаться возродить сверхдержаву хотя бы на уровне имиджа – риторики, поведения, стремления всё делать в пику реальной сверхдержаве. Столь же травмированные соратники и не менее травмированные россияне встречали это на ура. Пока можно было, как при Леониде Брежневе, менять отечественный нефтегаз на западный потребительский продукт.

Но что делать теперь, когда с одной стороны, ресурс такой мены исчерпан, а с другой в спину дышит совсем не травматичное поколение родившихся уже после распада СССР, для которого катастрофа – это отсутствие личных свобод и перспектив самореализации? Какой из этой давно пережитой, но так и не изжитой травмы может быть выход?