В России снизились цены на смартфоны компании Vivo

18.08.2020, 10:53, Разное

Компания Vivo резко снизила цены на свои смартфоны в России. Скидки на некоторые аппараты составляют до 25% и действуют только определенный период.

Купить смартфоны от китайского IT-гиганта Vivo можно за 75% от их первоначальной стоимости. Скидки на продукцию будут действовать во всех официальных точках продажи и начинаются сегодня. Приобрести стильный и технически оснащенный девайс можно до 10 сентября.

В скидочной акции участвуют смартфоны Vivo V17, Y19 и Y30. Стоит отметить, что их характеристики соответствуют самым актуальным тенденциям и запросам рынка мобильных технологий. Так, в аппарате Vivo V17 производитель установил 48-мегапиксельную квадрокамеру, NFC-модуль, а ее селфи-объектив равен 32 мегапикселям. Vivo Y19 оборудован экраном Halo FullView размером в 6,53 дюйма, а также емким аккумулятором в 5 тысяч мАч и NFC для коммуникаций и совершения банковских операций.

Vivo Y30, дебютировавший этим летом, также оснащен NFC, гнездом USB-C, и качественным дисплеем на 6,47 дюйма. Стоимость смартфонов по условиям акции составит соответственно 17 тысяч за модель V17 (прежняя цена – 23 тысячи), и по 14 тысяч за аппараты с индексом Y19 и Y30. При этом ценник последнего ранее соответствовал 17 тысячам рублей.