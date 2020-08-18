Ученые назвали «убивающие» незаметно болезни

18.08.2020, 10:53, Разное

Ученые навали болезни, которые могут незаметно «убить» человека. Зачастую пациенты обращаются к врачам на поздней стадии таких патологий.

Сначала явные симптомы отсутствуют у диабета. Поводом для беспокойства может выступать появившееся желание пить воду, снижение качества зрения, сухость во рту, частое мочеиспускания. Если есть такие признаки, нужно сразу же обратиться к врачу.

Незаметно развивается и синдром поликистоза яичников. Эта патология характеризуется выработкой у женщин большого количества мужских гормонов. Синдром наблюдается у 10% пациентов женского пола, находящихся в детородном возрасте. Поводом для обращения к врачу является удлинение менструального цикла, выпадение волос или же их повышенный рост.

Многие люди, не догадываясь, живот с глаукомой. Глазное давление отрицательно сказывается на циркуляции жидкости в органе зрения. В результате человек может ослепнуть.

Незаметно обычно протекает и рак легких. На ранних этапах болезнь практически никак не дает о себе знать. Когда пациент приходит к врачу, болезнь уже запущена. Медики советуют обращать внимание на хрипы, затрудненное дыхание, боли в груди, длительный сухой кашель.