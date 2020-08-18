«Могу убить»: Кудрявцева откровенно рассказала о тяготах семейной жизни

18.08.2020, 10:53, Разное

Известная ведущая Лера Кудрявцева пояснила о тяготах семейной жизни. В Instagram блондинка опубликовала фотографию счастливых супругов на кухне, где муж режет овощи, а жена сутра уже успела привести себя в порядок.

Лера Кудрявцева, глядя на подобные снимки, сразу представила себя, будто она выходит из спальни с идеальной укладкой, а муж в это время уже начал готовить. В окна дома светит солнца, у всех членов семьи прекрасное настроение.

На самом же деле Кудрявцева выходит из спальни невыспавшейся и злой. В первые 15 минут после пробуждения она и вовсе «может убить». В уме по дороге на кухню ведущая просчитывает, что и кому нужно приготовить. Знаменитость выразила надежду, что у ее подписчиц все складывается как на картинке.

Напомним, что Лера Кудрявцева состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Пара уже отметила седьмую годовщину свадьбы. Два года назад ведущая подарила супругу дочь Марию. Кудравцева призналась, что забеременела с помощью ЭКО.