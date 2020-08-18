Прохожего ранили ножом за сделанное замечание в Петербурге

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18.08.2020, 10:48, Новости дня

Двое молодых людей, пристававших к прохожим на Дворцовой набережной в Петербурге, напали на сделавшего им замечание мужчину и ранили его ножом, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Двое уроженцев Дагестана ранили прохожего за сделанное замечание. Инцидент произошел в ночь на 17 августа около 03.30 на Дворцовой набережной», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным пресс-службы, 20-летний Ислам и 21-летний Арсен, находясь в нетрезвом виде, приставали к прохожим и нецензурно выражались. Один из прохожих, 18-летний житель Петербурга, сделал им замечание. Молодые люди несколько раз ударили его и ткнули ножом в ногу.

Прибывшие по сообщению очевидцев полицейские задержали агрессоров и доставили в отдел полиции. Составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в мае в Петербурге мальчик с ножом защитил мать от пьяного отца.



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