Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке

18.08.2020, 10:48, Новости дня

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил стимулировать туристический поток на Дальний Восток с помощью налогового вычета для путешественников.

Он предложил правительству ввести налоговый вычет для туристов, путешествующих по Дальнему Востоку по пакетным турам на срок от трех дней, передает «Интерфакс».

Максимальную сумму возврата Дегтярев предложил ограничить 26 тыс. рублей на человека. Эту сумму он назвал соизмеримой «с расходами на перелет по действующей плоской шкале авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» по перелету на Дальний Восток».

По мнению врио губернатора, введение этого вычета «даст дополнительный импульс для развития внутреннего туризма в этот непростой период». По его словам, необходимо направить туристический поток с запада на восток.

«Из-за коронавируса у нас за полгода только 9% туристического потока в сравнении с прошлым годом. (…) Как вы уже сказали, мы обладаем очень привлекательным туристским потенциалом, но нужно прибраться. Наши Шантарские острова в Охотском море попали в Топ-30 ключевых дестинаций России. Конкурс проводился Агентством стратегических инициатив и в целом, отрасль, конечно, демонстрирует рост», – сказал Дегтярев.

Кроме того, Дегтярев попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина распространить сниженные энерготарифы на часть районов Хабаровского края, которые не связаны с единой энергосистемой, передает ТАСС.

«Вы 14 августа в Петропавловске-Камчатском давали поручения Минэнерго о сниженных тарифах на электроэнергию (на Дальнем Востоке) до 2028 года. Просьба – часть районов северных включить в этот законопроект, дабы поддержать малый бизнес», – сказал Дегтярев.

Он отметил, что часть территорий Хабаровского края технологически не связана с единой энергосистемой. В децентрализованную зону входит шесть районов, электроэнергия там генерируется на дизельных станциях и на Николаевской ТЭЦ.

«В силу требований УФАС РФ тарифы на электроэнергию по зоне обслуживания, например, Николаевской ТЭЦ составит в 2021 году 8 рублей 82 копейки за кВт.ч – с ростом к предыдущему году на 46%. Это по малому бизнесу. То есть, для пекарни или автосервиса, которые работают у нас в Николаевске-на-Амуре, цена на электроэнергию вырастет в 1,5 раза. А в районах, где работают дизельные электростанции, у нас тарифы от 23 до 89 рублей», – отметил врио губернатора.

Он уточнил, что для населения вопрос выравнивания тарифов решается, средства на это ежегодно предусматриваются в бюджете края, «но по малому бизнесу нам не хватает возможностей – примерно 2 млрд рублей в год требуется для выравнивания тарифа для малого бизнеса».

Ранее президент Владимир Путин поручил российскому правительству представить предложения о продлении до 2028 года действия механизма выравнивания тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня в Дальневосточном федеральном округе.