Диписточник опроверг отставку главы МИД Белоруссии

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18.08.2020, 10:48, Новости дня

Информация об отставке главы МИД Белоруссии Владимира Макея, появившаяся в соцсетях и ряде СМИ, не соответствует действительности, сообщил дипломатический источник в Минске.

«Это фейк. Владимир Макей на рабочем месте и плотно работает», – сообщил источник ТАСС.

«Министр работает. Сегодня проведет телефонные переговоры с зарубежными коллегами», – подтвердил пресс-секретарь дипведомства Анатолий Глаз.

Накануне в ряде социальных сетей распространилась информация о том, что Макей якобы написал заявление об отставке на фоне реакции западных стран на ситуацию в Белоруссии.



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