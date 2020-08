Мнение: Испанский фальсификатор: преступник, которого не поймали

Человек, настоящее имя которого до сих пор неизвестно, именуется искусствоведами "Испанским фальсификатором" (Spanish Forger, Le Faussaire espagnol), по одной из первых его опознанных подделок . Он очень активно писал в 1890-1920-е годы и обжулил множество коллекционеров и музеев. Разоблачение случилось в 1930-х, но тогда никто не подозревал, какие масштабы оно приобретет. В настоящее время ему приписывается около 350 различных произведений, что делает его одним из самых производительных идентифицированных поддельщиков. Занимался он подделкой средневековой религиозной живописи и миниатюр в манускриптах.



Если рассматривать его работы внимательно, то получается интересно (то же самое, что с "вермеерами" Хана ван Меегерена): то, что в ту эпоху казалось аутентичным древним, сейчас имеет четкий авторский почерк не только поддельщика, но и стиля той эпохи, в которой он в реальности жил.

Дальше беру фрагменты из биографической статьи об этом человеке в русской Википедии, автор Mrkhlopov, спасибо ему за отличный материал.

По разным гипотезам, это был португальский, бельгийский, швейцарский, британский или, что наиболее вероятно, французский художник. Исследователи отмечают высокий художественный уровень работ фальсификатора и блестящее знание вкусов своих современников.

В настоящее время работы Испанского фальсификатора воспринимаются искусствоведами и коллекционерами как самостоятельные художественные произведения. Прошли две крупные «персональные» выставки работ, атрибутируемых Испанскому фальсификатору — в 1978 году в Библиотеке Моргана, а в 2014 году в Бингемтонском университете.

Следует учитывать, что в 19 веке манускрипты раздирали, и картинки из них продавали по отдельности, так было дороже. Это дало возможность ему развернуться, т.к. не надо было подделывать книгу целиком. Две придворные сценки (Sotheby's)



Впервые работа Испанского фальсификатора была обнаружена в 1930 году, когда граф Умберто Гноли, агент по закупкам музея Метрополитен, предложил музею картину, предположительно названную «Обручение святой Урсулы». Картина была оценена в 30 000 фунтов стерлингов. Он считал, что картина была создана в XV веке художником Хорхе Инглесом и отдал её на экспертизу Бель да Коста Грин, в то время директору Библиотеки Моргана, а до 1913 года — личному библиотекарю самого Джона Пирпонта Моргана. Она, к удивлению и недовольству графа, объявила картину подделкой. Так как Инглес хотя и был, вероятно, англичанином, но работал в Испании, то фальсификатора назвали «Испанским фальсификатором». Позже химический анализ красок, использованных в картине, показал, что на ней присутствует зелёный пигмент (так называемая «парижская зелень»), но впервые он появляется только с 1814 года.

"Обручение св. Урсулы". (The Morgan Library and Museum, New York)



Легендарная библиотекарша Бель да Коста Грин первой попыталась составить каталог работ фальсификатора, к 1939 году в её список вошли 14 картин и рукописей, позже искусствовед Джон Пламмер расширил его до 46, из которых 15 — картины, 25 — отдельные миниатюры, а остальные 6 — рукописи, содержащие более одной миниатюры. Каталог 1978 года включал уже 140 работ художника. К 2007 году это количество более чем удвоилось.

Доктор философии Йельского университета Лиза Фейджин Дэвис, специализирующаяся на средневековых манускриптах, отмечает, что интерес к творчеству Испанского фальсификатора характерен особенно для американских университетских музеев и библиотек, которые целенаправленно собирают его произведения, а себя она относит к кругу американской профессуры, мечтающей приобрести работу фальсификатора.

О фальсификаторе в настоящее время достоверно не известно практически ничего — ни имени, ни мотивов, даже его этнической принадлежности, неизвестно, как долго он работал и сколько подделок им создано. Высказывались различные предположения о его личности. Существует предположение, что художник использовал свой талант не только для подделки средневековых работ, но и известен под своим настоящим именем широкой аудитории ценителей искусства.

Придворные сценки (Sotheby's), каждая по 36,4×28,3 см

Картины (на дереве) подделывать значительно дольше, чем рисунки, поэтому их в наследии автора меньше, около сотни



У искусствоведов нет никаких сомнений в том, что мотивы Испанского фальсификатора были исключительно коммерческими, у него было отчётливо выраженное намерение обманывать потенциальных покупателей. Его произведения, очевидно, ориентировались на вкус тех ценителей, которые не были знакомы с подлинным средневековым искусством и кто готов был польститься на обилие золота, ярких цветов и общую романтическую атмосферу произведения. Большинство панелей фальсификатора имеют стилизацию под французских художников, а некоторые — под итальянских и фламандских.

Придворная сценка, датированная "1420" (Sotheby's), 22,9 х 18,5 см.

Картины у него очевидно слабее миниатюр, видно, из-за увеличенного размера огрехи виднее

И он пишет их маслом!!! (если аукционные описания не врут).



У фальсификатора есть устойчивая тенденция повторять свои любимые группы персонажей, хотя он и менял костюмы и отношения таких групп с их окружением. Два трубача, ведущие крестоносцев в Иерусалим, снова появляются во главе французской триумфальной кавалькады в миниатюре в коллекции Льюиса, и вновь — в процессии на панели в музее Фогга. Ещё одна фигура, в значительной степени выдающая фальсификатора, — дама, поддерживающая юбку левой рукой и жестикулирующая правой. Она появляется, как минимум, в четырёх разных сценах.

(Sotheby's)



То же самое маслом (Sotheby's), 17.5 х 21.7 см



Отдельные выводы о личности художника представляются искусствоведам весьма убедительными. Его ошибки в иллюстрировании религиозных рукописей показывают, что он имел слабое представление о литургике, но владел основами латыни. Одна из картин Испанского фальсификатора, изображающая шахматистов, показывает, что фальсификатор не умел играть в шахматы или слабо разбирался в них. Позиция на шахматной доске на этой его картине ошибочна, а в его источнике (в пятитомнике Поля Лакруа) она изображена правильно.

Univ. of Pennsylvania, LJS MS 33



Вполне вероятно, что фальсификатор любил музыку, особенно оперу. По крайней мере для пяти его панелей сюжетами стали оперные темы. Панель с трёхсторонней композицией, известная теперь только по фотографии, содержит сцены из оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», премьера которой состоялась в Париже 3 мая 1887 года. В изображении есть и деталь, отсутствующая в либретто оперы: Эльза получает от сокола маленький колокольчик и призывает Лоэнгрина его звоном. Другой триптих фальсификатора иллюстрирует сцены оперы Эдуара Лало «Король города Ис», созданной на основе бретонской легенды. Премьера этой оперы состоялась в Париже 7 мая 1888 года.

К числу определяющих признаков относят характерную палитру и «сладкие» лица, которые имеют характерный наклон, смелые декольте, театральные позы и жесты, гобеленообразную листву, закрученные воды и специфические архитектурные композиции. Нередки изображения фальсификатором придворных сцен, в которых обычно присутствуют дамы и рыцари, развлекающиеся или развлекаемые, часто с замком в стиле «Диснейленд» в качестве фона.

Библиотека и музей Моргана, MS M. 786c



Обычно фальсификатор не копировал целую композицию, а брал отдельные элементы из нескольких разных сцен и организовывал их по своему выбору. В отличие от других фальсификаторов, которые просто копируют или имитируют стиль художников, Испанский фальсификатор создал свой индивидуальный стиль и способ создавать произведения искусства. Он всегда использовал старую древесину для своих картин, иногда повреждая их, чтобы создать иллюзию их древности. На панели «Обручение святой Урсулы» он использовал стилос для создания трещин на красочной поверхности.

Многие из работ Испанского фальсификатора заключаются в изменении уже существовавших старинных работ, а не написаны с нуля.

"Бракосочетание св. Елизаветы Венгерской" (Sotheby's), 50 х 35 см, масло.



Брак Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл (Northampton Museums & Art Gallery). Масло, высота 38 см, створки по 16, 26, 14 см

Видимо, большая часть средней панели этого триптиха принадлежит более раннему художнику и она старше наружных частей. Триптих первоначально был классифицирован как произведение английской школы, что должно быть правильным для средней панели (но изображает она другой брак — брата Эдварда Ричарда Глостера с Анной Невилл, эту версию поддержала доктор Конни Бейли из университета Лестера), прежде чем второй художник (Испанский фальсификатор) добавил внешние панели и дописал фигуру слева в средней панели



Один из любимых сюжетов фальсификатора — религиозное изображение, совершенно неизвестное для агиографов.

Посещение Марии Магдалины в пещере некими людьми (Sotheby's).

Обратите внимание на грудь святой, как будто у нее корсет под власяницей



Очень много он сфальсифицировал миниатюр на листах пергамента. Некоторые листы, кажется, являются чистыми страницами, изъятыми из средневековых рукописей, где они присутствовали, но иногда миниатюра нанесена вместо существовавшего прежде старинного текста. Чаще всего Испанский фальсификатор в таких случаях использовал рукопись с записью средневековой музыки, при этом нотный текст часто удалялся только с одной стороны, чтобы освободить место для миниатюры. Существует гипотеза, что использовался один и тот же хоровой сборник, составленный около 1400 года в Италии, на это указывают оборотные стороны миниатюр, где сохранился нотный текст.

Дальше я собрала все доступные картинки и написала еще умных мыслей и интересных фактов.

Отрывок из аннотации: "…при более внимательном рассмотрении видно, что Испанский фальсификатор смешал элементы костюмов 14 и 15 веков. Это особенно верно в отношении мужских головных уборов разных веков на одной картинке (…) Эта анахроничная тенденция комбинировать мотивы, полученные из разных школ и периодов, является основной причиной того, что работы испанского кузнеца легко идентифицируются как подделки".

Сцена крещения неизвестно кого, масло, 20х16 см (Sotheby's)



Вот что пишут еще о нем:

"Поскольку при исследовании рамы его картины была найдена французская газета, это подтверждает версию, что аноним был парижанином. Готовя крупную выставку для библиотеки Моргана в 1978 году, куратор Уильям Фолкль обнаружил, что он основывал большую часть своих работ на иллюстрациях Поля Лакруа в пяти томах о жизни и культуре средневековья и эпохи Возрождения (опубликованных в период с 1869 по 1869 год). 1882 г.); Многие из его картин являются точными копиями иллюстраций Лакруа, что также помогает их идентифицировать".

У него были большие проблемы с историей костюма, он не разбирался в эпохах. Еще, что является его "почерком", он рисовал дамам такие большие декольте, каких в соответствующую эпоху никогда не бывало. А вот в его реальности — вполне повседневность. Интересно, он придавал дамам большие груди подсознательно, из любви к этому зрелищу. Или это были такие намеренные пасхалочки?

Его работы, стали особенно особенно востребованы после выставки 1904 года в Париже французских «примитивов», после которой работы средневековых французских художников, таких как Жан Фуке, стали более известны и ценимы.

Итак, подытожу для ясности, что выдает Испанского фальсификатора:

ошибки, которые историки ВОВ назвали бы "заклепочными" (в костюмах, архитектуре, деталях быта). Пишет светские сценки над религиозным текстом.

узнаваемый почерк, стилистика в изображении лиц, тел, складок

привязанность к одному и тому же научному изданию 19 века как источнику сюжетов (для фальсификаторов это частая проблема)

для манускриптов: один и тот же разодранный нотный сборник как основа (половина его опознанных миниатюр нарисована на листах одной книги)

технические ошибки: например, он клал сусальное золото не в том порядке относительно красочного слоя. как это делали средневековые мастера. Картины он, судя по аукционным описаниям, писал маслом, наверно, потому что, темперой не умел, а покупатели не знали, что в ту эпоху масло — это анахронизм невероятный.

Нью-Йорк, Колумбийский университет, Plimpton Add. МС 18.

Его оборотная сторона должна была насторожить покупателя: зачем не просто рисовать придворную сценку на нотном листе с религиозной музыкой, но и перевернуть его кверх ногами?



Такое ощущение, что обувал Испанский фальсификатор в основном богатеньких американцев, приезжавших на рубеже 19-20 веков в Европу за антиквариатом. В Старом Свете его работы тоже попадаются, но в Штатах их в разы больше.

Я не знаю, как они там пытаются выяснить его личность, но я бы проследила все вещи, какие можно, до их первых владельцев, и стала бы искать их переписку. Наверняка хоть пара американских миллионеров написали на родину из Парижа что-то типа "вчера посетил чудесную антикварную лавку такого-то дилера, и купил там замечательную картину!".

Придворная сцена (Christie's), масло, 685 х 477 мм (открытый); 340 х 477 мм (закрытый).. Светские сценки в этом формате алтарной картины вообще не рисовали. Диким анахронизмом является изображение буфета справа



На листе из Рид-колледжа внизу сохранился антифон «Quidcumque ligaveris» — музыка, исполняемая во время празднования праздников Святого Петра. Иллюстрация полностью расходится с текстом, показывая этого триумфальный вход крестоносцев в Иерусалим. Поддельщик был на аудиторию начала 20 века, которую больше интересовала иллюстрация, а в текст они и не вчитывались особо.

Reed College, BX875.A2 S63



"Осада города", масло, 29 x 21.8 см (Sotheby's). Кажется, передрано что-то из Хроник Фруассара



Некоторые работы — вполне себе нормальный историзм 19 века. Очевидно, автор начинал как приличный человек, со стилизаций, потом кто-то по ошибке, купил как древность, и все заверте.

Рыцарь в пейзаже, масло, 38.8 x 14 см. (Christie's)



Мученичество св. Варвары (Christie's)



Вот несколько листов из коллекции музея Виктории и Альберта (источник)

"Иона и кит"; "Иосиф и жена Потифара"



"Архангел, защищающий город (Михаил)"; "Сусанна и старцы"



"Царь Давид" и его оборотная сторона



Этот экспонат тоже из V&A, он тоже поддельный, но не гарантируют, что именно Испанским фальсификатором. Хотя близко его стилю.

Две сцены из жизни Христа (Sotheby's)



Источник иконографии обеих — фреска Беноццо Гоццоли «Опьянение Ноя» на Кампо Санто в Пизе, известная Фальсификатору по хромолитографии, опубликованной Полем Манцем ( Les chefs- d'oeuvre de la peinture italienne, 1870, опп. Стр.107).

Вот две похожие миниатюры: Making and Tasting Wine (Christie's) и аналогично (другие торги)



Видимо, он краем уха что-то слышал об итальянских подносах рожениц.

Обручение св. Урсулы (Abbot Hall Art Gallery), написано, что темпера на дубе, 11.3 х 11.3 см.



Пара навещает стройку (источник)



Супруги представляют дочь некоему святому (Christie's)



Битва христианских рыцарей с cарацинами (Sotheby's)



Миниатюра из Часослова (Sotheby's). Редкий для автора случай, когда новая картинка подходит к настоящему тексту



Visitation in an Initial D, from a Choir Book (MET); та же буква "Дама и рыцарь" (Christie's)



The Flight into Egypt, Walters Art Museum, MS W.188, f.112r



Благовещение (Sotheby's); (Christie's)



Еще одна миниатюра с Благовещением, обрамленная (типичное варварство для 19 века, когда рукописи часто раздирали). Christie's



Вот он пытается подделать под стиль более ранней эпохи, не своей любимой поздней, 14-15 веков

(Sotheby's)



Отдельных рисунков у него много, а вот целиковых манускриптов ему приписывают всего шесть. Вот картинка из одного из них.

(Christie's)



Некая святая (Christie's), Сошествие св. Духа (Christie's)



Сценка на берегу, масло, 35 х 65 см. (Christie's). Файла крупнее, увы, нет.



Возвращение героя, масло на жести, 14,5 x 11,5 см (Christie's)



Жены-мироносицы (Christie's)



(Christie's)



Какой-то король (?) на троне, источника нет



Убийство Цезаря, иллюстрация к рукописи Светония (Christie's)



Несение креста с донаторами



Галантная сцена (источник)



Крестоносцы привозят мощи святого (источник)



Призвание апостолов (Библиотека Филадельфии)



Битва со львом (Houghton library)



Королеве показывают портрет жениха; Королева выбирает жениха, указывая жезлом на герб избранника (аукцион, см на artnet данные по художнику)



Крещение чье-то со свв. Георгием и Варварой (источник)



Триптих с турниром (аукцион)



Дама преподносит епископу реликварий (аукцион)



Еще одно обручение св. Урсулы (аукцион)



Городские сценки (аукцион)



Королева и музыкант (аукцион)



Игра в карты (аукцион)



Дама вручает венок (аукцион)



Казнь Иоанна Крестителя



Мученичество св. Антонии (Музей Краннерт)



Пара (библиотека Моргана)



Опять чье-то обручение (аукцион)



Чье-то обручение опять (аукцион)



Святая Марфа и дракон (источник)



Поклонение волхвов (аукцион)



Пара у ювелира (Bonhams)



Скульптор высекает надгробие крестоносца (Bonhams)

Аналогично



Святая благословляет копье крестоносцам перед открытием (Bonhams)



Дама на коне принимает ключи от города (Bonhams)



Музыкант играет королеве на ложе (источник)



Пара кушает яблочки (источник)



Король на верфи (источник)



Св. Цецилия



Обручение Богоматери



Всего тут собрано около 80 картинок, это четверть его идентифицированных работ.

Продуктивный!