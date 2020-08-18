 

Отсутствие отпуска оказалось причиной серьезных проблем с психикой

18.08.2020, 10:43, Разное

Клинический психолог Варвара Зародина предупредила россиян об опасности отсутствия отпуска. Это может привести не только к переутомлению, но и к серьезным психическим нарушениям.

Плохое настроение, усталость и раздражительность – самые легкие последствия. Работа без отдыха приводит к снижению эмоционального фона, депрессии, появлению тревожных расстройств, нарушению сна и ослаблению иммунной системы. Психолог посоветовала периодически подниматься в горы и плавать в море, чтобы организм насытился непривычными ему полезными элементами, а в мозге образовались новые нейронные связи, передает телеканал “360”.



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