 

Политолог высказался о выступлении Лукашенко перед рабочими: Он переоценивает свою популярность

18.08.2020, 10:23, Разное

В минувший понедельник белорусский лидер побывал на Минском заводе колесных тягачей. Рабочие предприятия встретили Александра Лукашенко криками “Уходи!”, чем сильно разозлили его. Президент пообещал жестоко расправиться с провокаторами.

Выступление лидера на сцене оценил эксперт. По словам Андрея Казакевича, президент хотел продемонстрировать свою силу и показать, что он не боится критически настроенной аудитории. Лукашенко надеялся покорить сотрудников завода своими идеями и харизмой.

Политолог заявил, что глава Белоруссии переоценивает способности и популярность в народе. Последние 20 лет Лукашенко встречался с людьми, которые всегда соглашаются с ним. “Он находится под влиянием искусственно созданного кокона”, – сказал Казакевич.

Одной из наиболее вероятных причин провала Александра Лукашенко стало отсутствие опыта. Президент тесно общался с гражданами и использовал риторические приемы в конце 90-х годов. Сейчас же политик чаще всего сидит в кабинете и контактирует с чиновниками.

Казакевич также назвал странным поведение помощников Александра Лукашенко. Они должны были созвать на завод массовку, которая хорошо бы вела себя при встрече с лидером и задавала правильные вопросы. Но здесь почему-то такого не было сделано.



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