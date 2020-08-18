 

В Токио 79 человек скончались из-за сильной жары

18.08.2020, 10:23, Разное

В Токио с начала августа не менее 79 человек скончались из-за сильной жары. Температура воздуха в столице Японии поднялась выше 35 градусов тепла.

Местные СМИ сообщают, что большинство погибших – люди преклонного возраста. Многие из них умерли в собственных жилищах, не оборудованных кондиционером. Власти призывают граждан принимать меры для защиты от солнечных и тепловых ударов, передает телеканал “360”.



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