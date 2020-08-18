Пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу, умер

18.08.2020, 10:20, Новости дня

Пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу, умер. Об этом в Facebook сообщила Львовская клиническая больница скорой помощи 17 августа.

“К сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер. Все эти дни наши врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег – мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции. Долгое время его состояние действительно был стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбировались и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта”, – говорится в сообщении.

В больнице отметили, что трансплантация поджелудочной железы – одна из самых сложных операций по пересадке органов.

“Мировая статистика говорит, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно”, – добавили медики.

За девять месяцев в Ковеле и Львове команда больницы успешно провела пересадку 11 почек и четырех сердец, добавили в пресс-службе.

Друзі, ми змушені повідомити дуже сумну звістку: на жаль, Андрій, наш пацієнт із пересадженою підшлунковою залозою,… Posted by Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги on Esmaspäev, 17. august 2020

Первую в Украине операцию по трансплантации поджелудочной железы провели во Львове в ночь на 7 августа. Донором стал 38-летний житель Львовской области.

“Почку и поджелудочную получил 45-летний львовянин, который с детства болел сахарным диабетом, а последние несколько лет еще и почечной недостаточностью”, – сообщал мэр Львова Андрей Садовый.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

В январе 2020 года разработчик Единой государственной информационной системы трансплантации сообщил, что она уже разработана и готова к запуску.

Замглавы Минздрава Украины Игорь Иващенко заявлял, что за полгода в Украине проведены четыре операции по пересадке сердца, девять – почек и одна – по пересадке печени за счет посмертного донорства.