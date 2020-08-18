 

В Германии отрицают информацию о звонке Меркель Лукашенко

18.08.2020, 10:20, Новости дня

В правительстве Германии отрицают информацию о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель звонила президенту Беларуси Александру Лукашенко с предложением “поговорить”. Об этом сообщает “Немецкая волна”.

“Такого телефонного разговора со дня выборов не было”, – заявили в пресс-службе правительства Германии.

17 августа во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей Лукашенко сказал: “Уже вчера звонит Меркель: “Я хочу поговорить”. Эти [президент Литвы] Науседа, там, и прочие… мы хотим поговорить… Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока”.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. 

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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