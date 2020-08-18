Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

18.08.2020, 10:08, Новости дня

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов.

Так, по данным на 10.00, индекс Мосбиржи прибавил 0,14% и достиг 3056,72 пункта, индекс РТС снизился на 0,17%, до 1306,53 пункта, передает ТАСС.

К 10.04 биржевые индексы демонстрировали отрицательную динамику. Так, индекс Мосбиржи торговался на уровне 3048,89 пункта (-0,12%), а индекс РТС – на уровне 1305,21 пункта (-0,27%).