Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

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18.08.2020, 10:08, Новости дня

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов.

Так, по данным на 10.00, индекс Мосбиржи прибавил 0,14% и достиг 3056,72 пункта, индекс РТС снизился на 0,17%, до 1306,53 пункта, передает ТАСС.

К 10.04 биржевые индексы демонстрировали отрицательную динамику. Так, индекс Мосбиржи торговался на уровне 3048,89 пункта (-0,12%), а индекс РТС – на уровне 1305,21 пункта (-0,27%).



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