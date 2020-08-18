Самолет, разбившийся в Японии, неожиданно появился на радарах 35 лет спустя

18.08.2020, 9:55, Разное

Японский пассажирский самолет рейса JL123 Japan Airlines потерпел крушение 12 августа 1985 года.

Это до сих пор статистически самый смертоносный случай в истории авиакатастроф. В тот злополучный день погибло 520 человек, чудом выживших оказалось только четыре.

В самой Японии не только помнят об этой национальной катастрофе, но и ежегодно поминают тех, чья жизнь оборвалась в результате того несчастного случая. Такое поминовение в этом году было особо символично, потому что с 13 по 16 августа в стране отмечался традиционный праздник поминовения всех усопших – Обон.

И вот за несколько дней до этого праздника вдруг случается что-то невероятное: на сайте авиадиспетчеров Flightradar24 пользователь Twitter @ m3600 случайно увидел самолет рейса JL123, который приближался к аэропорту Нарита. Как сообщило издание News JAPAN, факт того, что на радарах диспетчеров появился самолет-призрак, быстро облетела социальные сети и всколыхнула общественность Японии.

Руководство Japan Airlin уже вскоре выступило с официальным заявлением, что сотрудник авиакомпании перепутал при наборе рейса цифры, на самом же деле в аэропорту Нарита садился в это время рейс JL712. Успокоило ли это общественность Японии, неизвестно, но в социальных сетях тут же вспомнили еще и о мифическом самолете рейса 401 компании Eastern Airlines, потерпевшего крушение 29 декабря 1972 года во Флориде.

Дело в том, что несколько лет после этой аварии призраки погибших командира экипажа Роберта Лофта и бортинженера Дональда Репо появлялись на пассажирских самолетах и помогали предотвратить новые авиакатастрофы. Эта история стала настолько известной, что ее помнят до сих пор во многих странах мира, в том числе и в Японии. Не удивительно, что многие жители Страны восходящего солнца посчитали, что нет ничего удивительного в самолете-призраке рейса JL123. А вот к заявлению руководства компании Japan Airlin большинство японцев отнеслось скептически, поскольку технари тут же посмеялись над придумкой чиновников про диспетчера, посчитав ее еще более мистической, чем самолет-призрак.