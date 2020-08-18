Cъезд демократов: Сандерс, Мишель Обама призвали голосовать за Байдена

18.08.2020, 9:53, Новости дня

Сенатор Берни Сандерс, лидер прогрессивного крыла Демократической партии, призвал своих сторонников объединиться вокруг кандидатуры Джо Байдена, предупредив, что будущее американской демократии окажется «под угрозой» если Дональд Трамп будет переизбран на второй срок на выборах в ноябре.

Сенатор от Вермонта призвал избирателей сплотиться против «алчности, олигархии и авторитаризма».

«Мои друзья, я хочу сказать вам, и всем, кто поддерживал других кандидатов на этих праймериз, и тем, кто, возможно, голосовал за Дональда Трампа на предыдущих выборах: будущее нашей демократии под угрозой, – заявил Сандерс. – Будущее нашей экономики под угрозой. Будущее нашей планеты под угрозой. Мы должны объединиться, победить Дональда Трампа и избрать Джо Байдена и Камалу Харрис нашими следующими президентом и вице-президентом. Друзья, цена поражения настолько высока, что сложно представить».

Бывшая первая леди Мишель Обама выступила с тем же призывом, подчеркнув в своем видео человеческие и лидерские качества Байдена.

«Я знаю Джо, это глубоко порядочный человек, которым движет вера. Он был потрясающим вице-президентом, он знает, что нужно предпринять, чтобы спасти экономику, победить пандемию и возглавить нашу страну, – сказала Мишель Обама. – И он умеет слушать. Он будет говорить правду и доверять ученым, он будет составлять умные планы и руководить хорошей командой. И он будет управлять нами как человек, проживший жизнь, которой мы все можем воздать должное».

Одним из ораторов первого дня съезда Демократической партии стал республиканец – бывший губернатор Огайо Джон Кейсик, давний критик Дональда Трампа.

«Я всю жизнь был республиканцем, но партийная принадлежность должна уступить место ответственности перед своей страной, вот почему я решил выступить на этом съезде, – заявил Кейсик. – Я знаю, что Джо Байден, с его опытом, мудростью и порядочностью может объединить нас в поисках лучшего пути».

Трамп не оставил без ответа критику в свой адрес, попытавшись принизить значение выступлений ведущих демократов.

«Кто захочет слушать заранее записанное выступление Мишель Обамы?» – спросил он, выступая на предвыборном мероприятии в Ошкоше, штат Висконсин, добавив при этом, что он выступал бы «в прямом эфире из Белого дома».

В то же время президент выступил с предупреждением, заявив, что выборы 3 ноября могут быть подтасованы.

«Просто убедитесь, что ваши голоса подсчитаны, – заявил он своим сторонникам. – Убедитесь, потому что проиграть на этих выборах мы можем только в том случае, если они будут подтасованы. Помните об этом. Только в этом случае мы можем проиграть на этих выборах, так что нам нужно быть очень внимательными».

Пандемия коронавируса заставила демократов пересмотреть формат съезда, значительно сократив личные встречи в Милуоки, штат Висконсин, и превратив его в четырехдневные двухчасовые виртуальные выступления и мероприятия в прайм-тайм.

Главной темой первого вечера стали проблемы, вызванные вспышкой коронавируса, с которыми столкнулись американцы, в том числе экономические последствия и борьба с расовой несправедливостью, отмечают организаторы съезда.

Предполагаемый кандидат от Демократической партии Джо Байден последние несколько недель лидирует в общенациональных опросах общественного мнения.

Ожидается, что президент Трамп будет официально выдвинут на второй срок на съезде Республиканский партии, на организацию которого также повлияла вспышка коронавируса.

В рамках своей избирательной кампании Дональд Трамп посещает Висконсин и Миннесоту. Во вторник президент будет в Аризоне, а в четверг – в родном городе Байдена в Пенсильвании.

Кандидаты в президенты от противоположной стороны обычно ограничивают свою деятельность во время недели съезда своих политических противников, поскольку в этой ситуации им сложно привлечь внимание СМИ.

В воскресенье организаторы заявили, что также выберут 17 молодых политиков, которых считают будущими звездами Демократической партии. Они выступят с традиционными программными докладами, и продемонстрируют расовое, этническое и гендерное разнообразие партии.