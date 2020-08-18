Пережитый в детстве стресс увеличивает риск преждевременной смерти

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18.08.2020, 9:53, Разное

Ученые пришли к выводу, что пережитые в детстве стрессы способны повысить риски преждевременной смерти в зрелом возрасте. Результаты нового исследования были опубликованы в научном журнале The Lancet.
По словам специалистов, создать стрессовую ситуацию могут разные явления, но чаще дети, пережившие потерю родителя или перенесшие психические заболевания, могут скончаться в возрасте от 16 до 34 лет. В испытании приняли участие множество детей. Ученые разделили их на пять групп в зависимости от невзгод, которые им пришлось пережить в детстве.

Оказалось, что степень невзгод коррелировала с высоким уровнем смертности в зрелом возрасте. При этом риски могли повыситься в 4,5 раза. Сотрудники университетов Копенгагена и Ливерпуля отметили, что их работа по изучению влияния случаев социальных невзгод и стрессовых ситуаций на уровень смертности является первой в своем роде.



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