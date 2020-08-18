Эксперт Тимофеева рассказала о пользе авиарежима в телефонах

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18.08.2020, 9:53, Разное

Эксперт Ольга Тимофеева в ходе интервью объяснила, зачем на телефонах активировать режим «полета», если человек не находится в самолете. Изначально он был создан, чтобы не создавались помехи датчикам воздушного судна.
Если смартфон не может уловить сигнал Wi-Fi в кафе от роутера, то можно активировать режим «полета» вместо привычной перезагрузки устройства буквально на несколько секунд. Аналогичные действия рекомендуется осуществить и для подключения к сотовой сети. Режим является полезным для сохранения заряда. Дополнительно стоит выключить опцию геолокации. Режим «полета» подходит и пассажирам поезда, поскольку в процессе поездки смартфон быстро разряжается.

Функция бывает полезна и дома. Никто не будет отвлекать пользователя, например, от игры, которая не требует онлайн-присутствия. Также приложения станут показывать меньше рекламы. Режим полезен мамам, чьи телефоны постоянно берут в руки дети.



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