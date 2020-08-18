Эксперты: По состоянию стоп можно определить опасные заболевания

18.08.2020, 9:53, Разное

Эксперты рассказали, что по состоянию стоп можно предположить и диагностировать некоторые заболевания. Среди них выделяют сахарный диабет, онкологический процесс в легких, патологии сердца.

На проблемы в работе щитовидной железы указывает сухая и шелушащая кожа стоп. На сахарный диабет указывает диабетическая стопа, которая характеризуется очень медленным заживлением повреждений на ногах. Во время заболевания периодически колеблется уровень глюкозы в крови, что отрицательно сказывается на кровеносных сосудах и кровообращении. Если нормальное кровоснабжение нарушается, то страдает способность кожи к регенерации.

Подагру считают одной из форм артрита. Она развивается от воспаления, которое провоцирует аутоиммунную реакцию. При подагре изменяется состояние стоп – они увеличиваются в размере, краснеют, температурит большой палец. Подобный процесс появляется при скоплении кристаллов мочевой кислоты в суставах.

Распознать инфекционный эндокардит – воспаление внутренней оболочки сердца, можно при возникновении красных полосок под ногтями пальцев ног, которые образуются из-за лопнувших капилляров. Болезни сердца, онкологические процессы в легких сопровождаются ухудшения транспортирования крови к артериям. Последствиями становится деформация пальцев на ногах, которые не снабжаются кровью нормально.

Также специалисты сообщают, что если на лодыжках и пальцах ног вдруг перестали расти волосы, то это признак закупоривания артерий, и нужно срочно пойти к доктору. Результаты подобного нарушения, вызванного тромбозом, могут оказаться смертельными.