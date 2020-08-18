Мишустин провел встречу с Дегтяревым

18.08.2020, 9:52, Новости дня

Глава правительства Михаил Мишустин обсудил с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым вопросы бюджетной обеспеченности, выравнивания тарифов и соцзащиты населения, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Председатель правительства Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что Мишустин и Дегтярев обсудили вопросы «бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также соцзащиты населения».

Также глава правительства поддержал реконструкцию дороги Ванино – Советская Гавань в Хабаровском крае. Мишустин дал поручение начать работы в 2021 году, а в 2022-м завершить их.

Ранее Мишустин провел совещание по развитию энергетики и газификации Дальнего Востока.