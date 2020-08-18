 

Что мешает победить протестующим в Белоруссии

18.08.2020, 9:43, Разное

Первый фактор – ни силовики, ни высокопоставленные чиновники не переходят на сторону оппозиции, за исключением единичных случаев. Аналогичная ситуация с силовиками. Они поддерживают Александра Лукашенко, который добровольно власть не отдаст.

Мэры городов тоже не спешат становиться в один ряд с демонстрантами, не видя для себя перспектив при новой власти. Они утверждают, что нарушений на выборах президента страны не было.

Кроме того, митингующим почти не идут навстречу. Правда, с улиц убрали ОМОН и пообещали вскоре освободить задержанных в ходе протестов в Белоруссии. Пока в изоляторах остаются 122 человека.

А главная причина того, что демонстранты не могут победить, – демонстрация силы со стороны руководства страны. Александр Лукашенко, посетив Минский завод колесных тягачей, прямо сказал, что протестовать можно, но без силовых действий на улицах и забастовок. Участникам стачек пригрозили увольнением.

Между тем протесты в Белоруссии набрали огромную силу. По всей стране проходят многотысячные акции. 17 августа забастовки охватили ряд крупнейших предприятий страны: БМЗ, “Беларуськалий”, МЗКТ, “Нафтан”, “Полимир” и другие.



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