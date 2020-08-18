 

Ученые бьют тревогу: таяние ледников в Гренландии стало необратимым

18.08.2020, 9:23, Разное

Американские ученые из Университета штата Огайо заявили, что таяние ледников в Гренландии приобрело необратимый характер. Всему виной глобальное потепление.

В конце XX века на острове ежегодно таяло порядка 450 миллиардов тонн льда. Однако эти потери восполнялись снегопадами. Но в настоящее время на острове каждый год исчезает по 500 миллиардов тонн и осадки уже не смогут это компенсировать. В связи с этим специалисты считают, что процессы в Гренландии станут одной из главных причин повышения уровня моря. Кроме того, ученые прогнозируют, что к концу XXI века из-за глобального потепления вымрут все белые медведи, сообщает телеканал “360”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Мнение: Еще на тему радуги

06.03 / Вторая половая хромосома позволила женщинам жить дольше

26.07 / Катю Лель в новом образе фанаты перепутали с Любовью Успенской

28.07 / Эван Бласс опубликовал рендер новой модели Motorola Razr 5G

10.07 / Опубликованы отрывки из тайного дневника Майкла Джексона

28.07 / Врачи рассказали, кому полезно есть арбуз

06.07 / Коронавирус: люди подделывают тесты, чтобы вернуться из России в Китай

09.08 / На выборах в Белоруссии массово задерживают независимых наблюдателей

20.07 / Автоэксперты составили ТОП-10 самых бюджетных машин со спортивными задатками

10.08 / Ирена Понарошку официально развелась с мужем после 10 лет брака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска