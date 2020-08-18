Ученые бьют тревогу: таяние ледников в Гренландии стало необратимым

18.08.2020, 9:23, Разное

Американские ученые из Университета штата Огайо заявили, что таяние ледников в Гренландии приобрело необратимый характер. Всему виной глобальное потепление.

В конце XX века на острове ежегодно таяло порядка 450 миллиардов тонн льда. Однако эти потери восполнялись снегопадами. Но в настоящее время на острове каждый год исчезает по 500 миллиардов тонн и осадки уже не смогут это компенсировать. В связи с этим специалисты считают, что процессы в Гренландии станут одной из главных причин повышения уровня моря. Кроме того, ученые прогнозируют, что к концу XXI века из-за глобального потепления вымрут все белые медведи, сообщает телеканал “360”.