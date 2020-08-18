Лукашенко рассказал, сколько продержится на посту следующий президент Белоруссии

18.08.2020, 9:23, Разное

В ходе визита Александр Лукашенко рассказал, что в политике действуют особые законы. По его словам, каждый, кто хочет попасть в эту сферу, должен знать, что президент не погладит его по плечу. После этих слов белорусский лидер потрогал за плечо одного из рабочих.

Лукашенко добавил, что может подчиниться требованиям бастующих и покинуть пост. “Уходи!” – не вопрос. Я наработался”, – заявил политик. Однако жителям страны не стоит радоваться. Глава страны допустил, что следующий лидер долго не продержится и уйдет через два-три года.

Напомним, главным соперником Александра Лукашенко является оппозиционер Светлана Тихановская. Из-за давления властей женщине пришлось покинуть Белоруссию и переехать в Литву. На днях она заявила о готовности стать национальным лидером.

Также Тихановская объявила о создании совета по безопасной передаче власти. В его состав должны войти наиболее уважаемые граждане, которые “готовы делиться идеями для перемен к лучшему”. Членами организации уже стали писательница Светлана Алексиевич и руководитель правозащитного центра “Весна” Алесь Беляцкий.