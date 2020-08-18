 

“Все болезни от нервов”: Сестра Ольги Бузовой перенесла операцию

18.08.2020, 9:17, Разное

Родная сестра ведущей Ольги Бузовой перенесла операцию. Анна Бузова пояснила о хирургическом вмешательстве поклонникам в Instagram, до этого она сутки ничего не публиковала в социальной сети.
Несколько дней назад младашая сестра Ольги Бузовой оказалась в одной из столичных больниц. Она не рассказала, какую именно операцию перенесла, но отметила, что впервые в жизни находилась под наркозом.

Само же оперативное вмешательство прошло успешно. Однако Анна Бузова очень переживала перед ним, поскольку прочитала в интернете много страшных историй. Бизнес-вумен посоветовала фолловерам не делать этого, а слушать только врачей.

Любые проблемы со здоровьем чаще всего связаны с нервами. После наркоза Анна Бузова чувствует себя нормально. Она уже готова снова вернуться к работе, но врач порекомендовал ей немного отдохнуть.

Напомним, что Ольга Бузова и ее младшая сестра Анна только недавно возобновили общение. До этого родственницы не разговаривали почти год. Что стало причиной ссоры, они так и не сообщили.



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