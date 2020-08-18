Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

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18.08.2020, 9:08, Новости дня

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, ранее публично поддержавший протестующих белорусов, подал в отставку.

«Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки», – цитирует посла издание Tut.by. 

В МИД пояснили, что решение об отставке посла принимается главой государства. «Самоотвод» дипломатов тоже рассматривает президент, он подписывает соответствующий указ. Документа об отставке Лещени еще не было.

Ранее Лещеня выразил поддержку тем, кто в республике выходит на мирные акции.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. По официальным данным, один протестующий погиб.



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