Посол Беларуси в Словакии подал в отставку после заявления о поддержке массовых протестов у себя на родине

18.08.2020, 8:59, Новости дня

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который первым осудил действия белорусских силовиков и поддержал массовые протесты у себя на родине, подал заявление об отставке. Об этом он сообщил в комментарии изданию TUT.BY.

“Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. Министерство иностранных дел считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки”, – пояснил Лещеня.

В МИД Беларуси отметили, что решение об отставке Чрезвычайного и Полномочного Посла принимается лицом, его назначившим, – президентом. “Самоотвод” дипломатов также рассматривает глава государства. На данный момент указа об отставке Лещени не было.

“Сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века”, – заявил дипломат в своем обращении 16 августа.

Он высказал солидарность с участниками протеста.

Издание пишет, что дипломат работает в МИД с 1994 года. Он занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002-го по 2006 год был помощником Лукашенко по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.