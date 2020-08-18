Воднаева перестала уважать Собчак из-за ее лжи

18.08.2020, 8:53, Разное

Экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева рассказала, почему она разорвала дружеские связи с телеведущей Ксенией Собчак и перестала ее уважать. Знаменитость разочаровалась в ней из-за постоянной лжи, хотя раньше она считала ее примером для подражания.

Изначально они общались между собой в рамках участницы проекта и телеведущей, но позднее их отношения стали более дружескими. Однако продолжалась такая дружба короткий промежуток времени. По словам Водонаевой, Собчак очень много и часто врет. Так, недавно она заявила Пивоварову, что в Москве обстановка с коронавирусом благоприятная, хотя Водонаева лично видела жителей столицы, пострадавших от опасной инфекции.

Но, несмотря на разлад, Ксения Собчак продолжает оказывать влияние на Водонаеву. Так, знаменитость вслед за телеведущей думает о политической карьере. Ей нравится обсуждать общественно-политические вопросы. Кроме того, она часто высказывает резонансные заявления. Однако перед активными действиями Водонаева планирует получить юридическое образование.