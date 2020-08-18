 

Kia рассекретила обновленный Rio для России

18.08.2020, 8:32, Новости дня

Известный бренд Kia опубликовал изображения новой генерации популярного седана Rio для российского рынка.

Вместе с тем говорить о радикальных отличиях пока рано, тогда как автомобиль может похвастаться серьезным рестайлингом, отличающим его от предшественника. Более того, новая модель Rio обладает стильной головной оптикой, улучшенными задними фонарями, уникальной решеткой радиатора и другими новшествами. Кроме того, разработчики умышленно не называют точных характеристик и параметров производительности Rio.

Вместе с тем в актуальном исполнении автомобиль продается на российском рынке с двигателями на 1,4 и 1,6 литра при мощности 100 и 123 л.с. соответственно. Более того, клиенты могут приобрести Rio с автоматической или механической трансмиссией в разных комплектациях.



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