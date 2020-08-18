Опубликованы первые фотографии нового Mercedes-Benz GLC

18.08.2020, 8:27, Новости дня

Обновленный немецкий кроссовер Mercedes-Benz GLC частично рассекретили до официального выхода.

В частности, инсайдеры уверены, что презентация транспортного средства состоится в 2022 году. В салоне применили дорогие материалы отделки, цифровую панель приборов, а также сенсорные панели, отсутствующие у предшественников. Мультимедийный комплекс автомобиля станет более расширенным, что позволит ощутить максимальный комфорт. Также известно о лишении салона физических кнопок, вместо которых установлены более удобные сенсорные аналоги.

Распознать обновленный паркетник Mercedes-Benz GLC станет возможным также по размерам кузова, который превосходит актуальную генерацию автомобиля. Остальные характеристики транспортного средства пока остаются неизвестными.