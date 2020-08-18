 

«Работают лучше и не выёживаются» – Лукашенко распорядился заменять бастующих белорусов китайцами

18.08.2020, 8:48, Разное

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что распорядился увольнять бастующих белорусов и заменять их китайскими рабочими.

По его словам, накануне он достиг принципиальной договорённости с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Выступая на рабочем совещании, Лукашенко потребовал «не цацкаться» с участниками забастовок.

– Не хотят работать – значит, гнать в шею. Не надо цацкаться, если эти люди против меня, против страны выступают. Руководителям предприятий на ус намотать: бастует кто, сразу увольняем с волчьим билетом, подаём каждую неделю списки в Минтруда. В течение месяца будем присылать на замену людей из Китая, есть договорённость уже. Китайцы работают лучше, чем наши бездари, не выёживаются, с флагами не шастают. Если только на 7 ноября, – сказал он.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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