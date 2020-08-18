В Белоруссии могут запретить «ВКонтакте»

18.08.2020, 8:30, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возможном принятии новых ограничительных мер в отношении СМИ и интернет-ресурсов.

В частности, глава государства предложил ограничить на территории страны доступ к социальной сети «ВКонтакте».

– Я давно замечал за этой социальной сетью из России уши иностранных спецслужб. Даже страницу в ней заводил и следил, да и товарищи из КГБ мне докладывали. Мы пока не будем принимать крайние меры, но если администрация «ВКонтакте» не будет препятствовать распространению провокаций, Беларуськомнадзор эту шарагу заблокирует, — заявил Лукашенко.

В надзорном ведомстве уточнили, что обладают необходимыми техническими возможностями для блокировки любого ресурса на территории Республики Беларусь.