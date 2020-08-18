 

В Белоруссии могут запретить «ВКонтакте»

18.08.2020, 8:30, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возможном принятии новых ограничительных мер в отношении СМИ и интернет-ресурсов.

В частности, глава государства предложил ограничить на территории страны доступ к социальной сети «ВКонтакте».

– Я давно замечал за этой социальной сетью из России уши иностранных спецслужб. Даже страницу в ней заводил и следил, да и товарищи из КГБ мне докладывали. Мы пока не будем принимать крайние меры, но если администрация «ВКонтакте» не будет препятствовать распространению провокаций, Беларуськомнадзор эту шарагу заблокирует, — заявил Лукашенко.

В надзорном ведомстве уточнили, что обладают необходимыми техническими возможностями для блокировки любого ресурса на территории Республики Беларусь.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Мнение: В духе взаимопонимания

08.07 / Восьмой кинофестиваль “Короче” пройдет в онлайн-формате

07.07 / “Давно мечтала”: жена сбежала от Сергея Жукова в Америку

10.08 / Юрий Гальцев кардинально преобразился ради молодой возлюбленной

17.07 / Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова забавно поздравил Леонида Агутина с днем рождения

06.08 / Муж показал Кудрявцеву в начале отношений: стройная и длинноволосая

17.08 / Экстрасенс Циминтия раскрыла тайну скоропостижной смерти Легкоступовой

01.07 / Мнение: Раскол

06.07 / Вместо игрушек: Зейн Малик подарил родившей ребенка 17-летней сестре дом за 250 тысяч фунтов стерлингов

05.08 / Инструкция: Как засудить телефонных спамеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска