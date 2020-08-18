Умершая россиянка “воскресла” в морге

18.08.2020, 8:23, Разное

В Горшеченской районной больнице в Курской области констатировали смерть пациентки с непроходимостью кишечника. Однако на следующее утро она очнулась в морге.

Инцидент произошел в пятницу. У женщины обнаружили раковую опухоль, которая уже дала метастазы. После операции пациентка перестала дышать и показывать какие-либо другие признаки жизни. Поскольку в провинциальной больнице, как это обычно бывает, не нашлось оборудования для проверки активности мозга, женщину решили признать мертвой. Но пришедшего на работу утром сотрудника морга ждал “сюрприз”, передает “Москва 24”.