 

Умершая россиянка “воскресла” в морге

18.08.2020, 8:23, Разное

В Горшеченской районной больнице в Курской области констатировали смерть пациентки с непроходимостью кишечника. Однако на следующее утро она очнулась в морге.

Инцидент произошел в пятницу. У женщины обнаружили раковую опухоль, которая уже дала метастазы. После операции пациентка перестала дышать и показывать какие-либо другие признаки жизни. Поскольку в провинциальной больнице, как это обычно бывает, не нашлось оборудования для проверки активности мозга, женщину решили признать мертвой. Но пришедшего на работу утром сотрудника морга ждал “сюрприз”, передает “Москва 24”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / В Китае археологи обнаружили скульптуру птицы возрастом 13 000 лет

01.07 / Учёные: Covid-19 может быть не респираторным, а сосудистым заболеванием

23.07 / В торговом комплексе Санкт-Петербурга «Гранд Каньон» обнаружен труп 49-летнего мужчины

28.06 / Мнение: Ирредентизм в Европе, претензии к России и претензии к Китаю

05.07 / Ученые создали молекулу, избавляющую от боли и депрессии

26.06 / Ученые создали искусственную человеческую кожу: научатся ли роботы «потеть»

19.07 / Мнение: Новые ракеты КНДР угрожают американской ПРО

11.08 / Диктатура повисла в воздухе

17.07 / Опубликован новый портрет герцогини Камиллы по случаю ее дня рождения

08.07 / США рассматривают возможность военной помощи Украине за счет госбюджета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска