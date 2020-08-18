На Марсе снова кто-то наблюдает за марсоходом Curiosity

18.08.2020, 8:14, Разное

Панорамные снимки с Марса в хорошем разрешении позволяют виртуальным археологам находить на них, как иронически заметил один из сотрудников НАСА, даже то, что там нет и быть не может.

Но можно ли доверять мнению представителя американского космического агентства, которое постоянно что-то скрывает и искажает, например, раскрашивает фотографии, присланные с Марса, в красный цвет?

Автор блога Ufo Sighting Shotspo предлагает нам внимательно присмотреться к панорамному снимку, сделанному марсоходом НАСА Curiosity («Любопытный») в конце прошлого года, а конкретно – на 2620-й день марсианской миссии этого «долгоиграющего аппарата». Панорама, выполненная мачтовой камерой Mastcam, соединила более сотни отдельных изображений, которые дают широкий обзор Западного холма Красной планеты.

И вот тут, пишет блогер-уфолог, можно заметить нечто интересное, а именно – фигуру гуманоида, явно следящую за работой земного ровера. По мнению виртуального археолога, это явно разумное существо с бледным лицом и волнистыми волосами, спадающим на плечи. Оно, похоже, в очках, и явно рассматривает Curiosity, наблюдает за его работой.

Уфолог предлагает каждому скачать этот снимок (photojournal.jpl.nasa.gov/archive/PIA23971_hires.png) в большом разрешении и самим убедиться в справедливости его предположения. Блогер напоминает, что марсоходы NASA периодически снимают фигуры гуманоидов на Марсе, как и следы их пребывания (в прошлом или настоящем) там. Более того, однажды ровер Curiosity поймал в объектив своей камеры тень, которую отбрасывал возле него гуманоид в скафандре…

Конечно, все эти находки можно списать на парейдолическую иллюзию, которая уже стала притчей во языцех, когда дело касается американских марсианских миссий. Но есть и другая теория независимых исследователей, согласно которой НАСА вообще не отправляла на Красную планету ни одного марсохода. И бегают они на одном из пустынных островов Канады Девон, пейзаж которого очень похож на марсианский, особенно если снимки подретушировать под красный фон, что и делает NASA…

В этом случае, говорят сторонники теории заговора, сотрудники НАСА, вполне возможно, сами периодически подбрасывают виртуальным археологам все эти удивительные находки, а потом все сваливают на парейдолическую иллюзию. И получается интереснейший эффект: косвенно это доказывает пребывание американских миссий на Красной планете и в то же время становится просто забавной игрой: «А что мы еще найдем сегодня на Марсе?»