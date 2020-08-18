 

Мишустин призвал провести «генеральную уборку» на Дальнем Востоке

18.08.2020, 8:08, Новости дня

Глава правительства Михаил Мишустин призвал провести на Дальнем Востоке «генеральную уборку»: расчистить свалки и «кладбища» кораблей, а также снести ветхие сооружения.

«Территориальное планирование – красота, ну правда, я не понимаю, каким образом, имея такие природные красоты – в Магадане это великолепная бухта, на Чукотке такие места – мы не занимаемся элементарно расчисткой свалок, мусора и сноса ветхих сооружений», – цитирует ТАСС Мишустина. 

Он отметил, что «это можно сделать небольшими средствами, взять в руки метла, лопаты и немножко убрать территорию». 

«Дело не в должностях наших. Когда мы приезжаем и смотрим, нам показывают интересные проекты, а вокруг, простите, очень странные насыпи, заборы и просто элементарно непокрашенные крыши и не приведенный в порядок земельный участок», – сказал премьер.

Также Мишустин добавил, что опыт территориального планирования на зонирование территории – это очень важный элемент и государственного, и муниципального управления. 

«На Дальнем Востоке природа все сделала, и мы можем Ногайскую бухту просто элементарно почистить от «кладбища» кораблей, немножко убраться. И это просто заиграет совершенно другими красками», – добавил он.

Вместе с тем глава правительства на встрече с получателями «дальневосточных гектаров» попросил одного из инициаторов проекта «Лесная школа «Вероника» Наталью Бугаец из Приморья подарить его сыну Михаилу книгу о выживании в дикой природе. 

«У вас в школе «Вероника» обучают навыкам выживания в дикой природе, есть даже целая соответствующая рекомендация для детей. Можно я вас тоже попрошу: вы мне автограф оставите для моего сынишки и отдадите книжку для того, чтобы он посмотрел, как выживать нужно в дикой природе», – обратился премьер к Бугаец.

Бугаец рассказала премьеру, что вместе с друзьями получила 20 гектаров земли для лесной школы, которая будет развивать экологическое просвещение с интерактивными элементами. Также она попросила Мишустина оставить памятную надпись в дневнике ее 12-летнего сына, который недавно отпраздновал день рождения.

Ранее Мишустин поддержал предложение получателя «дальневосточного гектара» из Хабаровского края Михаила Утробина о предоставлении дополнительных «гектаров» эффективным фермерам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Le Parisien – «задержан за цвет кожи» — полицейских вынудили отпустить на свободу пойманного с поличным наркокурьера

15.07 / Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках

11.08 / ЕС пригрозил Белоруссии санкциями из-за подавления протестных акций

21.07 / МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

03.08 / Ветеран «Альфы» оценил требования захватчика заложников в Киеве

25.06 / За сутки боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции украинских военных

27.07 / Дегтярев напомнил чиновникам об ответственности за расходование федеральных средств

26.07 / Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом

08.07 / Названы лучшие напитки для укрепления иммунитета

16.07 / Умерла актриса из сериалов «Твин Пикс» и «Зена – королева воинов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска