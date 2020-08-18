Явление народа

18.08.2020, 8:01, Разное

Главный урок событий в Беларуси для российского режима – явление на политическую сцену народа.

Туда, где верхушка обделывала свои делишки – на троне, вокруг него, среди бандитов в форме, без формы, в халатах и шлепанцах, судейских, прокурорских, бизнес-друзей и прочего люда, вдруг, неожиданно, вступили твердым шагом митингующие и, что самое неприятное для верхушки, забастовочные массы.

Это не просто явление народа – это рождение народа. Рождение народа как главной политической силы.

Вся властная «вертикаль» Лукашенки сегодня пребывает в мучительном состоянии – пытается уговаривать людей не бастовать, неумело старается отвечать на вопросы тысяч собравшихся. И не находит понимания.

Во всем этом видно одно – они не понимают, что страна необратимо изменилась, возврата к старому – к «народцу», «быдлу», «овцам» уже не будет. Можно только переходить на сторону народа, соглашаться с его справедливыми требованиями и начинать жить по- новому.

Сходный процесс, пока локально, имеет место в России. В Хабаровском крае уже больше месяца все центральное и местное начальство пребывают в ступоре, не понимают, что делать, и лишь пассивно ждут, когда все само собой разойдется и заживут они, как в былые времена.

Не разойдется, – перейдет в другую протестную форму и взорвется позже, как под Лукашенко взорвалась сегодня гневом страна.

Кроме того, месяц вся Россия смотрит на Хабаровск и учится, – видит, что начальство слабое, тупое, инертное, не умеющее разрешить простой задачи. Это тоже не пройдет просто так.

Когда полыхнет, как в Хабаровске, по всем большим и малым городам России, – что будут делать те, кто привык быть на сцене один и «решать вопросы» с такими же, как он сам? Кто и о чем будет разговаривать с массами? Когда и в России террор полиции и центров «Э», «Бе», «Ме» не поможет?

Некому. Не о чем.

Когда в Беларуси и Хабаровске пришло время разговаривать с народом, – те, кто рисовал себе большие проценты на выборах, сгонял митинги-принудиловки, уверял, что народ за них, оказались совершенно неспособными понять, что их время ушло, народ не с ними и лучшее, что они могут сделать, – уйти со сцены, не устраивать драк.

Впрочем, теперь уже так не получится – будут мягко выводить, упирающихся, свозь проходы, заставят очистить помещение.

СерпомПо