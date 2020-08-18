После смерти мужа Роза Сябитова на 10 лет забыла о сексе

18.08.2020, 7:53, Разное

На протяжении 10 лет телеведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова не имела интимной жизни. О сексе ей пришлось забыть после смерти супруга из-за соблюдения строгого траура.

Об одном из этапов своего жизненного пути Роза Сябитова вспомнила, когда решила прокомментировать поведение Екатерины Диденко. Она после смерти мужа из-за трагического инцидента с сухим льдом в банном комплексе Москвы практически сразу же вступила в новые отношения. А телеведущая даже об обычной интимной связи 10 лет не могла подумать.

Роза Сябитова призналась, что в то время она осталась совершенно одна с детьми на руках. Ей приходилось много работать, чтобы прокормить семью. И хотя «молодое тело» требовало, телеведущая воздерживалась. А со следующим мужем она познакомилась только через 10 лет, но даже тогда Сябитова делала все тихо, чтобы дети ничего не узнали.